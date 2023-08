Den Tangermünder Töpfermarkt kennen inzwischen nicht nur die Tangermünder und Altmärker. Der Kunsthandwerkermarkt im Oktober in der Kaiser- und Hansestadt ist in zwei Jahrzehnten seiner Existenz zu einem Besuchermagneten geworden, dessen Anziehungskraft bis weit über die Bundeslandgrenzen hinaus reicht.

Tangermünde - Am 21. und 22. Oktober erlebt Tangermünde in diesem Jahr zum 20. Mal in Folge dieses Spektakel. Entstanden war das Marktgeschehen, weil sich Keramikerin Angelika Otto dafür engagiert hatte. Nun lebt sie aber nicht mehr in der Stadt. Wer sorgt für dessen Fortbestand?