Philipp Zeiler, Organist aus Elsterwerda, spielt in der Kirche Miltern auf der Vicount-Orgel. Das elektronische Musikinstrument ist aus Spenden finanziert und ermöglicht es ihm, an jedem erdenklichen Ort zu spielen.

Tangermünde. - Musik bewegt nicht nur Herzen, sie lädt auch zum Mitsingen ein und ist ein wunderbares Mittel, um für Aktionen, Projekte, Situationen Aufmerksamkeit zu werben – wie in der Kirche von Miltern.

Philipp Zeiler, Organist aus Elsterwerda, war gemeinsam mit seiner Frau Linda an diesen Ort gekommen – auf Einladung der Kirchengemeinde.

Seit Silvester in Erwartung

Seit dem Silvestergottesdienst 2024 ist er den Menschen hier bekannt. Mit dem „Final Countdown“ zum Ende des Gottesdienstes hatte er die Gottesdienstbesucher nicht nur in freudiger Erwartung auf all das eingestimmt, was ein neues Jahr mit sich bringen würde.

Der Auftritt des 30-Jährigen hatte die Menschen so erfreut, dass sie ihn dazu eingeladen hatten, noch einmal an diesem Ort zu spielen, um sie bei einer dringenden Aktion zu unterstützen. Die Kirchengemeinde weiß um den Zustand des Gotteshauses, aktuell um die Türen, die in die Kirche führen.

Die große Kirchentür ist in die Jahre gekommen. Bei Regen sucht sich das Wasser regelmäßig seinen Weg nach innen. „Ein Zustand“, so berichtet Gemeindekirchenrätin Ruth Damerow, „der unbedingt behoben werden muss, um weiteren Schaden von dem mit Feldsteinen errichteten Kirchenbau abzuwenden.“

Rock und Pop in der Kirche

Philipp Zeiler machte sich also am Sonnabend auf den Weg nach Miltern. Seine elektronische Viscount-Orgel im Gepäck. Er nahm die Besucher der vollbesetzten Dorfkirche mit in die Welt von Rock und Pop, präsentierte aber auch Schlager und Gassenhauer – eine Bandbreite, die zum Mitsummen und auch Mitsingen einlud. Die Texte wurden dazu per Beamer an die Wand projiziert. Es wurde gesungen, applaudiert und dem Orgelspiel gelauscht. Die Freude an der gemeinsamen Zeit war auf beiden Seiten groß.

Die Einnahmen von 1.300 Euro teilten sich die Kirchengemeinde und der Organist. Der Grund: Nicht nur die Milterner haben ein Projekt, für das sie Unterstützung brauchen. Philipp Zeiler und dessen Frau Linda sind seit 2017 Jahr für Jahr im Sommer auf „Herzenstour“. Im vergangenen Jahr stoppten sie damit auch in Tangermünde. Ihr Anliegen: Sie sammeln auf ihren Touren Spenden für Familien mit krebskranken Kindern, überreichen das Geld, das nach so einer Tour zusammengekommen ist, an Vereine, die sich um die Anliegen dieser Familien kümmern. So kamen im vergangenen Jahr bei der Herzenstour, die das Ehepaar Zeiler gemeinsam mit Uwe Kirchhoff absolvierte, 1.650 Euro zusammen. Auf ihrem Radweg durch Oranienburg, Neuruppin, Havelberg, Tangermünde, Magdeburg, Bernburg und Halle hatten die drei für den Verein „Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig“ gesammelt.

Sammeln für Familien in Not

In diesem Jahr, Mitte August, geht es von Kiel über Weißenhäuser Strand, Grömitz, Travemünde, Wismar, Warnemünde, Prerow und Stralsund nach Greifswald. Die Spenden sind dieses Mal für den Verein „Förderung krebskranker Kinder Rostock“ bestimmt. Die erste Spende für diesen Verein in Höhe von 650 Euro nahm Philipp Zeiler am Sonnabend in Miltern entgegen.

Für die Kirchengemeinde steht fest: „Jetzt können die Türen endlich aufgearbeitet werden.“ Mit den Einnahmen des Kuchenbasars zum Feuerwehr- und Dorfjubiläum in diesem Jahr und aus Rücklagen kann jetzt finanziert werden, was dringend notwendig ist. Zwischen 2.000 und 3.000 Euro müssen aufgebracht werden, damit die Türen nicht mehr klemmen beziehungsweise wieder wasserdicht sind.