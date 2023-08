177 Männer, Frauen und Kinder sind in Langensalzwedel zu Hause. Damit gehört das Dorf zu den kleineren Ortsteilen von Tangermünde. Nur Storkau und Grobleben sind noch kleiner als Langensalzwedel. Und doch hat das Dorf zwischen Stendal und Tangermünde etwas zu bieten, was jetzt unbedingt genutzt werden soll.

Langensalzwedel - „Ich habe 22 Einladungen rausgeschickt“, berichtet Inga Gericke. Sie lebt in Langensalzwedel bei Tangermünde, ist seit vielen Jahren aktives Mitglied und eine von drei Frauen in der Ortsfeuerwehr und zudem Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr. Die Einladungen hatte sie vor wenigen Wochen an Kinder und Jugendliche im Dorf verschickt – an Mädchen und Jungen zwischen sieben und 18 Jahren. Sie alle waren willkommen zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr.