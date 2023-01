Tangermünde organisiert für Volksbund Urlaub der besonderen Art

Jedes Jahr im Sommer geht es für Freiwillige aus ganz Deutschland zu Arbeitseinsätzen in das europäische Ausland. Ihr Ziel: die Pflege von Kriegsgräberstätten. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge machen sie sich auf den Weg, halten damit Erinnerungskultur am Leben und erfahren zeitgleich mehr über andere Länder und Kulturen.

Tangermünde - Bodo Henze aus Tangermünde organisiert diese Einsätze seit vielen Jahren – zunächst für Jugendliche, seit beinahe zehn Jahren für Männer und Frauen ab dem 30. Lebensjahr. In diesem Sommer geht es für jeweils ein oder zwei Wochen nach Breslau in Polen, Lommel in Belgien sowie Riga in Lettland.