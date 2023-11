Gedenkzeit am 9. November auf dem jüdischen Friedhof in Tangermünde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Erinnern an eine Zeit, die sich niemand zurückwünscht. Erinnern an millionenfaches Verhalten, das ebenfalls Millionen Menschen jüdischer Abstammung während des Zweiten Weltkrieges das Leben kostete – dafür gibt es Jahr für Jahr das Pogromgedenken auf dem jüdischen Friedhof in Tangermünde. Und nicht nur hier – auch auf vielen anderen Friedhöfen und Plätzen in Deutschland.