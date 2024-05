Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

„Aktuell haben wir 400 gemeldete Pferd-Reiter-Paare“, sagt Vereinsvorsitzender Andreas Konau. Sie alle wollen beim traditionellen Pfingstturnier der Reiter in Buch dabei sein. Es findet am Sonnabend vor Pfingsten ab 8 Uhr und Pfingstsonntag ab 8.30 Uhr auf dem Reitplatz in Buch statt. Und nicht nur das lockt seit Jahrzehnten zu Pfingsten in das Elbedorf.