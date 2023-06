Der Aufruf zum ersten Flohmarkt im Eigenheimgebiet Lorenzsches Feld in Tangermünde hatte am Sonnabend viele Interessenten mobilisiert. Ab 10 Uhr herrschte Hochbetrieb.

Tangermünde - Zu Fuß, per Rad, aber auch viele mit Auto waren vom Vormittag an bis in den Nachmittag hinein in dem großen Eigenheimgebiet unterwegs.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Der Aufruf zum ersten Flohmarkt hatte am Sonnabend viele Interessenten mobilisiert. Ab 10 Uhr herrschte Hochbetrieb im Lorenzschen Feld. Zu Fuß, per Rad, aber auch viele mit Auto waren vom Vormittag an...