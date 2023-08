Der Tag der offenen Tür war kaum überhörbar. Mit Musik, Moderation und Aktionen machten die Ruderer der Stadt Tangermünde am Sonnabend auf sich aufmerksam. Dafür hatten die Mitglieder gesorgt.

Tangermünde - Die Türen öffnen, Familien anlocken, über die Vereinsarbeit berichten, Praxis zeigen – all das und eine Überraschung standen am Sonnabend im und am Bootshaus des Tangermünder Ruderclubs (TRC) im Mittelpunkt. Der Plan ging auf. Die Mitglieder jeden Alters hatten reichlich zu tun.