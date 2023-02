Breitensport Tangermünde tritt an zum Fuchsberglauf

Der 36. Fuchsberglauf am 1. Mai im Tangermünder Ortsteil Grobleben wird sich in komplett neuem Gewand zeigen. Das neue Organisationsteam steckt mitten in den Vorbereitungen. Einiges wird anderes als in den 35 Jahren zuvor.