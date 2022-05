Altenpflege Tangermünde: Umzug des DRK-Pflegeheims wird zur logistischen Herausforderung

Für pflegebedürftige Senioren in Tangermünde sollen die Bedingungen moderner werden. Deshalb investiert der DRK-Kreisverband östliche Altmark 12 Millionen Euro in den Neubau eines Seniorenheims. Es entsteht am Ortsausgang in Richtung Heeren.