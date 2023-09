Tangermündes Bürgermeister Steffen Schilm und Stendals Theaterintendantin Dorotty Szalma verfolgen dieselbe Idee. Sie wollen an der Elbe etwas Einzigartiges schaffen.

Hier könnte sie stehen, die Tribüne für ein Freilufttheater am Tangermünder Hafen.

Tangermünde - Dorotty Szalma ist in Europa schon weit herumgekommen. Wenn sie sagt: „Diese Region verdient mehr touristische Aufmerksamkeit“, dann sagt sie das nicht nur, um sich selbst Arbeit zu sichern. Sie hat dabei unter anderem den Tangermünder Bürgermeister Steffen Schilm (parteilos) an ihrer Seite. Beide trafen sich vor einigen Monaten am Tangermünder Hafen und stellten fest: „Wir wollen für diesen Ort dasselbe.“