Tangermünde - Es ist Dienstag, 9 Uhr. Drei junge Frauen und ein junger Mann sitzen in einer Tangermünder Kindertagesstätte. Vor sich Notenständer. In den Händen halten sie Streichinstrumente. Trotz Semesterferien haben sie beinahe täglich Programm. Selbst organisiert und mit ganz viel Freude dabei.

Elisabeth, Henrike, Emilia und Albert sind Hobbymusiker. Doch ihre Liebe zur Musik geht weit über das hinaus, was allgemein als Hobby gilt. „Kennengelernt haben wir uns in der Vergangenheit in den Arbeitsphasen der Landesjugendorchester Sachsen-Anhalt und Thüringen“, erzählen sie. Die 18- bis 21-Jährigen spielen Violine, Bratsche beziehungsweise Cello. „Uns vereint die Leidenschaft für Kammermusik“, sagen sie.

Als Mitglieder des Landesjugendorchesters haben sie anspruchsvolle Orchesterwerke erarbeitet und auch aufgeführt. Nach dem Abitur studierte keiner der vier Musik. Für Geologie, Psychologie, Physik und Biologie haben sie sich entschieden. Doch die Musik begleitet ihr Leben weiterhin.

Seit 2021 sind sie als das „Figura Quartett“ aktiv. Zum zweiten Mal nutzen sie Semesterferien, um in dieser Konstellation Ferien und Musik zu verbinden. Als dieses Quartett haben sie Auftritte geplant, sind aber auch für spontane Auftritt zu haben.

Ein solcher führt sie am Dienstag in die Kita „Farbenspiel“. Während die vier bei Tangermünder Bekannten übernachten dürfen, mit einem Auto, ihren vier Instrumenten und viel Freude unterwegs sind, kam aus der Kita die Zusage. „Das ist doch etwas ganz Besonderes, was Schönes“, freut sich Kita-Leiterin Silvia Schütze.

Und so sitzen die vier vor 22 Mädchen und Jungen, die im nächsten Jahr in die Schule wechseln werden. Sie stellen sich vor. Sie spielen bekannte Kinderlieder. Sie singen mit den Kindern, klatschen und stampfen mit ihnen. Sie stellen Fragen und beantworten Fragen und letztendlich lassen sie die Kleinen sogar dicht an die Instrumente heran. Die Kinder dürfen Saiten zupfen, mit den Bögen streichen.

„Musik ist unsere Leidenschaft“, sagt Elisabeth Müller. „Es ist super schön, immer an anderen Orten zu spielen.“ Henrike Willrich fügt hinzu: „Und es ist toll, dass wir auf diese Weise viele Menschen an unserer Musik teilhaben lassen dürfen.“ Schließlich komme es nicht so oft vor, dass „Musik einfach so vorbeikommt“.

Überall dort aktiv, wo das Angebot gewünscht ist

Ob in Kindertagesstätten, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen – die jungen Menschen sind überall dort gern aktiv, wo ihre Anfrage auf Gegenliebe trifft. Geld nehmen sie dafür nicht. Sie spielen und freuen sich über das, was ihnen dafür geboten wird. Selbst in Fußgängerzonen größerer Städte, wie zu Beginn der Tournee in Greifswald, sind die vier mit Tango, Pop oder auch klassischen Stücken zu hören.

Ihre Semesterferien-Sommerkonzert-Reise führt sie von Saalfeld in Thüringen über die Dorfkirche Gohre bei Stendal und die Kita in Tangermünde weiter nach Heiligendamm an der Ostsee. Dort sind sie morgen im Herzoglichen Wartesaal zu erleben. Ihr Abschlusskonzert geben sie am 9. September in der Kirche St. Joseph in Berlin-Treptow/Köpenick um 19.30 Uhr. Zum Programm des „Figura Quartetts“ gehören Werke von Edvard Grieg, Franz Schubert, Sergei Rachmaninow.

Für die Mädchen und Jungen in der Tangermünder Kita ist die Begegnung mit den Musikern ein ganz besonderes Erlebnis. Zumal die vier in der Lage sind, alle Liederwünsche der Kinder prompt zu erfüllen. Sie fesseln die Kinder mit dem direkten Angebot. Nur wenige Meter vor ihnen haben sie sich aufgebaut und spielen Lieder zum Anfassen. Das fasziniert sogar die Krippenkinder, die sich ihre Nasen an den Scheiben platt drücken, denn die Musik dringt über die geöffneten Fenster hinaus in den Garten der Tagesstätte, in der die Kleinsten den Vormittag verbringen.