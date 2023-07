Abitur in der Tasche Tangermünder Abiturienten erleben besonderen Abschluss

63 junge Männer und Frauen gehen in die Sommerzeit, ohne Schüler zu sein. Mit 18 oder auch 19 Lebensjahren ließen sie vor wenigen Tagen in Tangermünde den Status Schüler hinter sich. Wie kaum andere junge Menschen in dieser Situation erlebten sie den Abschied auf besondere Art und Weise.