Tangermünde - Wenn Tangermünder künftig in Hamburg unterwegs sein werden, so kann es durchaus passieren, dass sie mit einer Fähre von A nach B unterwegs sind, die in ihrer Heimatstadt gebaut wurde. Bis Mitte nächsten Jahres werden in der Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde (SET) drei baugleiche Fähren für die HADAG („Hafendampfschiffahrts-Actien-Gesellschaft“) entstehen.