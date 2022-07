Tangermünder Familie eröffnet die Jagd auf fünf goldene Steine

Im vergangenen Jahr hatten Stadtführerkinder in Tangermünde damit begonnen, in ihren Familien kleine Steine bunt zu bemalen und später in der Stadt an den Wegesrand zu legen. Zum Erfreuen, zum Entdecken, zum Mitnehmen. Eine Tangermünder Familie macht daraus jetzt einen Wettbewerb.

Tangermünde - Sie nennen sich Okersteine. Sie sind meist recht klein, bunt bemalt oder auch nur mit einem lächelnden Gesicht, einem Buchstaben oder Symbol versehen. Sie liegen in Parkanlagen, am Wegesrand, auf Blumenbeeten im öffentlichen Raum. Und: Sie haben in den vergangenen Monaten, in denen die Menschen dazu gezwungen waren, sich in Familie zu beschäftigen, so manch ein verborgenes Kunsttalent geweckt.