Über Notruf 112 hat ein 40-Jähriger in Tangermünde um dringende Hilfe gebeten. Als die Rettungssanitäter eintreffen, geht er mit einem Messer in der Hand auf sie los.

Tangermünder greift Rettungssanitäter mit Messer an

Tangermünde/vs. - Mit einem Messer hat ein Mann in Tangermünde die Rettungssanitäter bedroht, die er selbst gerufen hatte. Der 40-Jährige wählte am Pfingstsonntag um 6.40 Uhr den Notruf 112, weil er sich mit einem Messer verletzt hätte. Als die Sanitäter in der Wohnanschrift, Friedrich-Ebert-Straße, eintrafen, empfing der 40-Jährige sie mit dem Messer.