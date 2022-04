Hilfe für die Ukraine Tangermünder Gymnasiasten erreichen Großes mit Hilfe des Sports

Längst nicht alle Schüler des Tangermünder Diesterweg-Gymnasiums nahmen jüngst am Spendenlauf für die Opfer des Krieges in der Ukraine teil. Und dennoch kam eine gigantische Spendensumme zusammen. Russisch-Lehrer Steffen Neumann teilte am 4. April das Ergebnis mit.