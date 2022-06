Tangermünder Hortkinder haben jetzt Platz in einem modernen Neubau

Der Neubau des Tangermünder Hortes ist einzugsbereit. Am Freitag, 3. September, 10 Uhr, wurde der Abschluss gefeiert, das rote Band am Eingang zerschnitten. Es ist nun Platz für 247 Hortkinder, damit für 87 mehr als bisher. Acht Plätze sind aktuell noch frei.

Tangermünde - Für Tangermündes Hortkinder war es in den vergangenen Jahren recht eng. Mehr als 160 Mädchen und Jungen mussten betreut werden. Doch Platz gab es dafür nicht. So wurde zunächst im Shalomhaus ein Raum für sie genutzt. In den vergangenen Jahren mussten dann zwei und später vier Klassenräume der Comenius-Grundschule in den Nachmittagsstunden für die Hortbetreuung herhalten.