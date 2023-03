Das Ringhotel Schloss Tangermünde hat im ersten Anlauf den „dehoga Umweltcheck“ mit Gold bestanden. Kriterien, die dafür zu erfüllen sind, sind seit Jahren Alltag in diesem Haus.

Tangermünde - Schlosshotelinhaberin Melanie Busse hatte sich erstmals für die Teilnahme am dehoga-Umweltcheck entschieden. Umso erfreuter ist sie, sofort die Gold-Stufe erreicht zu haben. Nur ein weiteres Hotel in Sachsen-Anhalt hat das geschafft - das Dorint-Hotel Charlottenhof in Halle .