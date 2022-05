Tangermünder Jugend begibt sich auf die Spuren der Jüdin Lilly Cohn

Tangermünde - Es war wie eine Zeitreise – eine Reise in eine Epoche, die die meisten der heute noch Lebenden nicht mehr kennengelernt haben. Umso wertvoller und vor allem interessanter war der Ausflug für die kleine Tangermünder Gruppe in den Vorharz. Denn die zehn Mädchen und drei Erwachsenen wurden entführt in das jüdische Leben in genau dieser Region.