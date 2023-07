Nicola Franic, Geschäftsführer der Deutschen Schachjugend (links), überreicht Kathrin Henning von der Kita „Farbenspiel“ in Tangermünde das Schachsiegel. Am Mittwochnachmittag nahm sie die Zertifizierung zusammen mit den Kindern in Empfang, die in wenigen Wochen zur Schule kommen werden und jetzt Schach spielen können.

Fotos: Anke Hoffmeister