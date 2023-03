Tangermünde - „Wir wollen die Stadt in die Welt hinaustragen, uns noch bekannter machen.“ So umschreibt die alte und neue Vorsitzende des Tangermünder Hanserings, Regine Schönberg, ein aktuelles Thema, um das sich die 47 Mitglieder gemeinsam kümmern wollen. Vertreter aus Handwerk, Gewerbe, Hotellerie und Gastronomie, Schausteller sind in dem kurz nach der Wende gegründeten Verein aktiv. Gemeinsam wollen sie Aktionen starten, um nicht nur die Altmärker, sondern auch Menschen aus anderen Bundesländern in die Stadt Tangermünde und Region zu locken.

