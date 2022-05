Tangermünder Ortsteil Buch lädt zu Reitspektakel und Rolandkrönung ein

In diesem Jahr soll es wieder beides geben – das Pfingstturnier der Reiter und die Rolandkrönung in Buch. Vereine und Ortschaftsrat sind aktuell mit den Vorbereitungen für das Pfingstwochenende beschäftigt.

René Groß aus Buch bei Tangermünde bringt seit vielen Jahren zur Rolandkrönung am Pfingstsonntag den Roland und dessen Begleitung mit seinem Gespann zum Festakt in die Breite Straße.

Buch - Ein Mekka für alle Reit- und Pferdefreunde soll das kleine Elbedorf Buch in diesem Jahr zu Pfingsten wieder werden. Pfingsten und Pferde – das hat in Buch eine lange Tradition. Ein großes Turnier mit der abschließenden Rolandkrönung am Abend des Pfingstsonntags gehören seit Jahrzehnten zum Dorfleben.