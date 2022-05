Tangermünder planen stimmungsvollen Adventszauber

Eine großen Weihnachtsmarkt, wie er bis 2019 jedes Jahr am zweiten Adventswochenende Tausende Besucher nach Tangermünde lockte, wird es dieses Jahr nicht geben. Doch so ganz ohne soll der Advent nicht verstreichen.

Blick in den Innenhof der Wohnschwestern in der Langen Straße 65 von Tangermünde zur Adventszeit.

Tangermünde - Bereits vor einigen Wochen hatte der Tangermünder Unternehmer und Hotelier Christian Schulz darauf verwiesen, am zweiten Adventswochenende den Neumannschen Hof am Eulenturm mit vorweihnachtlichem Flair eröffnen zu wollen. Seitdem laufen bei ihm die Vorbereitungen. Budenzauber in gewohnter Weise, Zutritt für eine begrenzte Personenzahl – all das hat er dabei im Blick. Und zieht andere mit.