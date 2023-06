Die Tangermünder Schiffbauer haben seit dem vergangenen Jahr und auch weiterhin alle Hände voll zu tun. Ein Neubau reiht sich an den nächsten. Am Donnerstag erlebten die Handwerker die Kiellegung für den Bau eines Spezialschiffes.

In den Stahl wird die Baunummer des Schiffes geschlagen – eine Aufgabe, die traditionsgemäß aus Mitarbeiter der Auftraggeber übernehmen.

Tangermünde - Erst vor wenigen Tagen hatten sich die Mitarbeiter der Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde (SET) zu einem feierlichen Abschluss auf der Slipanlage versammelt. Der Grund: Das zweite von insgesamt zwei Sicherungs-, Transport- und Schleppbooten (STS) für die Bundeswehr wurde zu Wasser gelassen. Das Arbeitsschiff war in den vergangenen Monaten an der Elbe gebaut worden. Dessen Platz in der Werfthalle nimmt jetzt ein weiterer Neubau ein.