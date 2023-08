Zwei Arbeitsschiffe für die Bundeswehr entstehen aktuell in der Tangermünder Schiffswerft. Das erste namens „Schleswig“ erlebte am 20. Januar 2022 seinen Stapellauf. Kurz nach 12 Uhr hatte es Elbewasser unter dem Kiel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Zum ersten Mal in der Geschichte der Tangermünder Werft bauen die Tangermünder Schiffsbauer Boote für die Bundeswehr. Im Februar 2022 gab es für das erste von zweien in der Werfthalle die Kiellegung. Zeitlich versetzt werden die zwei Sicherungs-, Transport- und Schleppboote (STS) an diesem Standort gebaut – in einer bisher ebenfalls nicht erlebten unternehmerischen Konstellation.