Benefiz-Familienfest Tangermünder sind überwältigt vom Fest für kranken Jungen

„Wir sind einfach nur überwältigt. Mit so einer großen Resonanz hätten wir niemals gerechnet.“ In dieser Aussage sind sich Angela Seibt, Christin Hartmann und Anne Tangelmann einig, wenn sie an den Benefiz-Familiennachmittag im Tangermünder Grete-Minde-Saal zurückdenken.