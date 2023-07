Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Rolf Dieter Lücke (83), in Stegelitz nahe Tangermünde geboren, hatte seine Frau in deren Heimat während seiner Armeezeit kennen- und lieben gelernt. Seine erste Wohnung bezog das Paar 1964 in Schernebeck, denn dort hatte die heute 80-Jährige zu jener Zeit die Leitung des Kindergartens übernommen. 30 Jahre lang arbeitete sie in ihrem Beruf und stieg mit der Wende in das Familienunternehmen ein. Bis heute ist er Unternehmer.