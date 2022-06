Tangermünder Unternehmer präsentiert eine coole Idee – über den Kühlschrank ins Hotelbett

Seit Juli gibt es in Tangermünde einen Verkaufsautomaten in der Innenstadt. Doch er fällt gar nicht auf, da er zwischen Schaufenstern integriert und mit Holzoptik umrahmt einem Schaufenster gleicht.

Tiemo Schönwald, Unternehmer aus Tangermünde, an seiner Regio-Box, einem Automaten, in dem es rund um die Uhr unter anderem regionale Produkte zu kaufen gibt.

Tangermünde - In der Ruhe liegt die Kraft, lautet ein Sprichwort, das Konfuzius zugeschrieben wird. Und wer dazu in der Lage war, während der zwangsverordneten Ruhephasen in den vergangenen Monaten Ruhe zu finden, der hatte mit Sicherheit auch die eine oder andere tolle Idee.