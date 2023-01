Wasserversorgung Tangermünder Wasserwerk wird modernisiert

Für die Einwohner und Unternehmen in Tangermünde gibt es ein eigenes Wasserwerk. Die Stadt Tangermünde ist nicht Mitglied in einem Wasser- und Abwasserzweckverband. Wer in der Kernstadt lebt, bekommt sein Wasser aus der Stadt. Hier wird auch das Abwasser wieder aufbereitet.