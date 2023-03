In wenigen Tagen feiert der kleine Jonas seinen dritten Geburtstag. Seine Eltern werden für ihn keine Feier und keine großartigen Geschenke organisieren – so sehr sie es auch wollten. Zu seinem dritten Geburtstag erwartet den Kleinen ein ungewöhnliches Geschenk.

Tangermünde - Jonas möchte Tiere streicheln. Er würde zu gern mal mit einem großen Traktor fahren. Er möchte im Sand spielen und so richtig matschen können. Träume eines kleinen Jungen, der in Deutschland lebt, an dem all diese scheinbar ganz normalen Dinge aber bisher vorbeigehen mussten.