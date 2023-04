Einmal pro Woche lockt in Tangermünde der Wochenmarkt ins Zentrum der mittelalterlichen Stadt. Wie ist es um dieses Treiben bestellt? Kann es attraktiver oder gar erweitert werden? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses am Dienstagabend.

Tangermünde - Der donnerstägliche Wochenmarkt in Tangermünde endet kurz nach dem Mittag. Spätestens 13.30 Uhr haben die Händler all ihre Waren wieder verstaut und fahren heimwärts. Ein Umstand, der während der Beratung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Tourismus am Dienstagabend unter anderem hinterfragt wurde. Frank Döbbelin (parteilos), der die Beratung an diesem Tag leitete, wollte von Ramona Lepszy, Mitarbeiterin im Ordnungsamt und zuständig unter anderem für das Marktwesen, die Eckpunkte für den Wochenmarkt beschrieben haben.