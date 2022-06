Tangermünderin Töpferin nimmt sich jetzt Zeit für die Familie

Vor 20 Jahren eröffnete Angelika Otto in Tangermünde ihr Keramikgeschäft mit Werkstatt. Zwei Jahrzehnte belebte sie mit ihrer Kunst das Bild der Innenstadt. Jetzt beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Doch vieles von ihr bleibt.

Angelika Otto während des diesjährigen Töpfermarktes am Hafen von Tangermünde. Es war das 18. Mal, das sie ihn organisiert hatte. Und sie plant noch viele weitere.

Tangermünde - Sie war 45 Jahre alt und Grundschullehrerin, als sich Angelika Otto vor mehr als 20 Jahren dazu entschlossen hatte, ihren Beruf an den Nagel zu hängen. „Es war ein langer Prozess“, erinnert sie sich, wenn sie heute auf die Anfänge ihrer Selbstständigkeit in Tangermünde zurück schaut. Doch bereut hat sie den Schritt nie. Denn in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Künstlerin und Handwerkerin verdammt viel bewegt.