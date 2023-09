Clara Grosser ist zurück vom ersten großen Abenteuer ihres Lebens. Während der Sommerferien machte das Mädchen, das in Tangermünde das Diesterweg-Gymnasium besucht, weiter Schule. Allerdings Tausende Kilometer von zuhause entfernt.

Tangermünderin wählt statt Sommerferien acht Wochen Schule in Argentinien

Clara Grosser (2. von rechts) mit ihrer Austauschfamilie am Hafen von Mar del Plata. Gianella (Mitte) war im Frühjahr dieses Jahres in Deutschland zu Gast bei Familie Grosser.

Tangermünde - „Es war richtig schön“, sagt Clara Grosser und strahlt. Obwohl ihre Sommerferien in diesem Jahr alles andere als Ferien waren, ist sie glücklich über all die Erlebnisse, die sie von Ende Juni bis Ende August geboten bekam. Während dieser Zeit lebte die 16-Jährige in Mar del Plata. Diese Stadt ist das größte und bekannteste Seebad Argentiniens. Im Südosten der Provinz Buenos Aires gelegen, leben dort etwa 600000 Menschen.