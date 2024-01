Mitglieder des Tangermünder Ruderclubs stellen sich erstmals einer besonderen Herausforderung und wetteifern in Etappen. Nur nicht zu Wasser, sondern an Land.

Tangermündes Frauen schwitzen in Gemeinschaft

Die Tangermünder Frauen absolvierten am Sonntag die letzte Etappe der Women’s Rowing Challenge.

Tangermünde. - Sechs Tangermünder Ruderfrauen waren dabei. Am Sonntag hatten sie sich zum vierten Mal in Folge im Bootshaus des Tangermünder Ruderclubs (TRC) am Hafen auf die Ergometer gesetzt, um Teil der deutschlandweiten Women’s Rowing Challenge (Frauen-Ruder-Wettbewerb) zu sein.