Tag des offenen Denkmals Technikbegeisterter aus Stendal will Museum im ehemaligen Bunker der Grenztruppen im Wald eröffnen

Eine Reise in längst vergangen geglaubte Zeiten konnten Besucher am 12. September in Stendal unternehmen. Militärtechnikfreund Thomas Wübbenhorst lud Interessierte in die Nähe des geplanten Grenzmuseums ein.