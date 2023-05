Mehr als 650 Starter geben beim Firmenlauf Altmark in Stendal alles. Auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke um den Stadtsee werden die Teilnehmer von Hunderten Besuchern angefeuert. Und dürfen sich am Ende als Sieger feiern.

Die Frauenstaffel „Die wilden Kerle“ von der Musik- und Kunstschule „Adam Ileborgh“ in Stendal verpasst nur knapp den Sieg beim Firmenlauf Altmark in Stendal. Kein Grund, sich über Silber nicht riesig zu freuen.

Stendal - So voll war es bei einem Firmenlauf noch nie. „Gefühlt ist ganz Stendal hier“, sagt SAW-Radio-Moderatorin Friederike Holzapfel und zeigte sich von der Menge an Zuschauern am Mittwochabend beeindruckt. 165 Teams aus 82 verschiedenen Unternehmen gingen an den Start – bestehend aus jeweils vier Läuferinnen und Läufern. Alle Mannschaften liefen gemeinsam und jeweils zeitversetzt los, so wurde keiner bei der Runde um den Stadtsee behindert. An den Start gingen Frauen- und Männerteams, aber auch gemischte Staffeln mit jeweils zwei Männern und Frauen.

Rund eineinhalb Stunden nach dem Startschuss waren die letzten Läufer im Ziel angelangt. Allesamt durften sie sich als Sieger feiern lassen: im Team gemeinsam eine Herausforderung gemeistert zu haben. Die erfolgreichsten Laufquartetts wurden mit Urkunde und Pokal gekürt, ebenso die besten Chefs.

Das Highlight war auch in diesem Jahr wieder die Sonderwertung für die kreativsten Kostüme. Ob Zwerge mit Schneewittchen, Wilde Kerle, Teletubbies, Handwerker – die Jury hatt die Qual der Wahl, die sich für die „Klorollen“ aus Arneburg entschied.

Geehrt wurde auch das Unternehmen mit den meisten angemeldeten Teams. In dieser Kategorie gewann die Stendaler Firma Milchwerke Mittelelbe mit acht Mannschaften, gefolgt von Alstom Stendal mit sieben.

Gute Laune herrscht auch bei den zahlreichen Zuschauern, die ihre Favoriten beim Firmenlauf in Stendal kräftig anfeuern. Foto: Gerhard Draschowski

Johanna Pili (links) vom Organisationsteam verteilt an die fleißigen Läufer Tassen mit dem Aufdruck „Firmenlauf Altmark 2023“. Foto: Gerhard Draschowski

Das Inklusionsteam des Landkreises Stendal schiebt Marcus Graubner im Rolli mit vereinten Kräften über die Ziellinie. Foto: Gerhard Draschowski

Die "laufenden Klorollen" der Firma Sofidel aus Arneburg teilen sich mit den Teletubbies den ersten Platz in der Kategorie „Kreativste Kostüme“. Foto: Gerhard Draschowski

"Der Werkzeugkasten" von MINDA Industrieanlagen aus Tangermünde ist für den Firmenlauf in Stendal bestens gerüstet. Foto: Gerhard Draschowski

Teams von Hempelmann Haustechnik aus Schönebeck posieren beim Firmenlauf in Stendal mit dem Maskottchen Max der Dachs. Foto: Gerhard Draschowski

Teilnehmer des evangelischen Hospizes Stendal haben sich für den Firmenlauf 2023 als Zwerge und Schneewittchen verkleidet. Foto: Gerhard Draschowski

Die Läufer des Stendaler Firmenlaufs 2023 werden am Zieleinlauf mit Seifenblasen begrüßt. Foto: Gerhard Draschowski

Hier startet das Team des Automobil-Zulieferers Boryszew aus Gardelegen auf den Rundkurs um den Stadtsee. Foto: Gerhard Draschowski

Grund zur Freude hatte der Verein Lebendige Steine in Stendal. Er erhielt von der Frauenstaffel „Church Runners 2“, das Benefizteam des Kreiskirchenamtes Stendal, eine Spende in Höhe von 400 Euro.

Ergebnisse des 8. Firmenlaufs 2023 in Stendal am 24. Mai

Frauenstaffel: 1. FM Runners - Bauunternehmen FM Bau GmbH (32:13 Minuten), 2. Die wilden Kerle - Musik- und Kunstschule im Adam-Ileborgh-Haus Stendal (32:17), 3. Kita „Friedrich Fröbel“ Tangerhütte (34:33)

Männerstaffel: 1. mercer speedy boys - Mercer Stendal (26:08), 2. WBGAll Stars - Wohnungsbaugenossenschaft „Altmark“ eG Stendal (26:25), 3. SWS1 - Stadtwerke – Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal (26:58)

Mixed-Staffel: 1. Personaldienstleister in Bestform - AZV-Altmark Zeitarbeit Vogel GmbH & Co. KG Stendal (29:57), 2. Wirtschaftsjunioren Altmark – Förderkreis der Wirtschaftsjunioren Altmark e.V. (30:58), 3. FNO 1 - Flachglas Nordost GmbH Osterburg (31:39)

Schnellste Chefin: 1. Andrea Scheck – Sekundarschule Comenius Stendal (7:26), 2. Sarah Dünnhaupt – Alstom Lokomotiven Service Stendal (7:49), 3. Heike Noweta – Förderkreis der Wirtschaftsjunioren Altmark e.V. (8:17)

Schnellster Chef: 1. Marco Piec – Kreissparkasse Stendal (6:13), 2. Kevin Assmann – Wohnungsbau-Genossenschaft „Altmark“ eG Stendal (6:20), 3. Martin Zenker – Mercer Stendal (6:20)

Kreativste Kostüme: Sieger: Laufende Klorollen Sofidel Germany aus Arneburg und die Teletubbies des Automobil-Zulieferers Boryszew aus Gardelegen.

Quelle: www.firmenlauf-altmark.de