Ticket-Verlosung: Wincent Weiss kommt nach Stendal

Popstar Wincent Weiss tritt am 2. Juli in Stendal auf.

Stendal - Popsänger Wincent Weiss kommt am Sonnabend, 2. Juli, nach Stendal. Die Volksstimme verlost 5x2 Tickets für den Auftritt auf dem Flugplatz Borstel. Wer Interesse hat, muss lediglich eine Mail mit Name und Adresse unter dem Stichwort „Wincent Weiss“ an [email protected] oder eine Postkarte an die Volksstimme-Redaktion, Hallstraße 51, 39576 Stendal, schicken. Einsendeschluss ist Dienstag, 24. Mai.

Wincent Weiss’ Karriere nahm im Jahr 2013 bei der zehnten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ihren Lauf. September 2015 veröffentlichte er seine erste Solosingle „Regenbogen“. Mittlerweile hat der 29-Jährige drei Alben veröffentlicht, zuletzt das Album „Vielleicht irgendwann“ am 7. Mai 2021.

„Stars for Free on Tour“ in Stendal

Der Popsänger kommt im Rahmen der Aktion „Stars for Free on Tour“ nach Stendal. Organisiert wird das Ganze von Radio Brocken in Kooperation mit der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen-Anhalt.

Einlass ist 18 Uhr. Die Abendshow beginnt um 20 Uhr. Neben Wincent Weiss wird auch die Liveband „Atemlos“ auftreten.

Auch ohne Ticket für das Abendevent könnten Gäste des Flugplatzes in Borstel Spaß haben. Um 10 Uhr beginnt dort das Familien- und Vereinsfest. Der Eintritt ist frei. Fünf Stunden lang gibt es Musik und zahlreiche Vorführungen auf einer großen Bühne. Die Ortsfeuerwehr der Hansestadt Stendal feiert ihr 150-jähriges und die Jugendfeuerwehr ihr 30-jähriges Bestehen. Für die jüngsten Besucher gibt es Kinderschminken, eine Hüpfburg und Clown Kaily wird die Kinderaugen mit Zaubertricks, Spielen und unterhaltsamen Geschichten zum Strahlen bringen.