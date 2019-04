Zur neuen Saison wartet die Stendaler Tourist-Information mit einem neuen Angebot auf: Individualtouristen können Audioguides ausleihen.

Stendal l Manchmal machen sich Berliner spontan auf den Weg, um einen Tag lang Stendal zu entdecken. Oder Familien wollen gemeinsam die Hansestadt kennenlernen. Beide buchen in der Regel im Vorfeld keinen Stadtführer: Der Berliner, weil es zu kurzfristig wäre, die Familie, weil ihre Gruppe nach eigener Ansicht zu klein wäre. Für beide und viele andere bietet die Tourist-Information seit einigen Tagen eine einfache Lösung, dennoch in den Genuss eines informativen Rundgangs zu kommen: mit Audioguide.

„Wir haben uns im vorigen Jahr überlegt, dass wir auch für Kleingruppen oder Alleinreisende, die kurzentschlossen zu uns kommen, etwas Informatives anbieten müssen“, sagt Matthias Neumann vom Sachgebiet Tourismus und Veranstaltungsmanagement. Neu erfunden werden musste nichts, denn andere Städte nutzen bereits diese „Sprech-Führer“.

Vorerst acht Geräte

Die Stadt hat im ersten Schritt acht Geräte gekauft. Vorerst gibt es die Informationen nur in deutscher Sprache, es könnte aber noch eine englische Version folgen, kündigt Matthias Neumann an. Ausgeliehen werden können die Geräte in der Tourist-Information im Rathaus. Kosten: fünf Euro pro Gerät. Zudem werden die Nutzer um eine Kaution gebeten, in der Regel kann der Personalausweis oder der Führerschein hinterlegt werden.

Mit dem Audioguide können die Besucher individuell die Sehenswürdigkeiten in der Altstadt kennenlernen. Zum Gerät gibt es einen aufklappbaren Stadtplan. Darauf sind die zwölf Punkte mit der jeweiligen Zahl für die Eingabe eingezeichnet, zudem geben Pfeile den Weg vor. An zwei Stellen – am Tangermünder Tor und am Winckelmann-Museum – werden zudem Alternativrouten vorgeschlagen. Vom Tangermünder Tor würde diese den Stadtrundgang um das Landgerichtsgebäude erweitern.

Los geht es am Rathaus mit einer allgemeinen Einführung zur Stadtgeschichte, zu den Anfängen von „Steinedal“ bis hin zur heutigen Einwohnerzahl und der Anzahl der Ortsteile. Zu dem Gesagten gibt es auf dem Display auch passende Fotos, es beginnt mit dem Stadtwappen und einem alten Merian-Kupferstich. Auf dem Deckblatt der Karte findet der Nutzer die einfachen Schritte zur Handhabung des Gerätes.

Gesprochen werden die Texte abwechselnd von einer Frau und einem Mann. „Wir denken, dass diese Variante nutzerfreundlicher ist, dass es auflockernder ist und man aufmerksamer zuhört, wenn nicht immer nur dieselbe Stimme erzählt“, erklärt Matthias Neumann. Pro Haltepunkt gibt es eine zwei- bis dreiminütige Hörphase, die Runde zu allen Punkten dauert im Schnitt zwei Stunden.

Entgegen einer gebuchten Stadtführung mit festem Zeitrahmen können die Nutzer des Audioguides selbst entscheiden, wie lange sie an einem Punkt verweilen möchten. Und wenn sie zwischendurch Lust auf einen Kaffee haben, dann drücken sie einfach die Stopptaste. „Mit unserem Audioguide haben Sie die optimale Mischung aus Führung und Individualität“, wirbt die Stadt auf ihrer Internetseite.

„Den Audioguide können natürlich auch alle Stendaler gern nutzen“, lädt Matthias Neumann zum Ausprobieren ein. Er sieht in dem neuen Angebot einen „Mehrwert für die Touristen und alle anderen Interessierten“.