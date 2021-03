„Radeln nach Zahlen“ hieß es erstmals 2016 in der Region. Auch Tangermünde bekundete damals, sich an diesem System beteiligen zu wollen.

Tangermünde l „Als touristischer Hotspot sind wir der weiße Fleck auf der Landkarte der knotenpunktbezogenen Radwegweisung.“ Mit diesen Worten brachte Regine Schönberg, Inhaberin des Tangermünder Tourismusbüros, jetzt ihren Unmut auf den Punkt. Während der jüngsten Stadtratssitzung hatte sie sich mit ihrer Frage nach dem aktuellen Stand der Realisierung dieses Vorhabens an die Verwaltungsvertreter gewandt.



Voran stellte sie, dass dieses Projekt „seit Jahren in Arbeit ist und die Fördermittel bereits ausgereicht wurden. Bis heute wurde es aber nicht fertiggestellt“. Und sie berichtete von ihrer eigenen Recherche. Danach würde die sogenannte knotenpunktbezogene Wegweisung in der Woche nach Ostern in der Havelberger Region aufgestellt werden. Im Mai würden auch die Gemeinden Elbe-Parey und Genthin sowie Stendal, Schönhausen und Bismark die entsprechende Beschilderung installieren, sodass spätestens ab Ende Mai überall dort nach Zahlen geradelt werden könne. Vorteil dieser Variante: Schilderbäume am Radwegesrand verschwinden. Der Tourist muss nicht mehr überall stehenbleiben und studieren. Er sieht seine Zahl und fährt in die angegebene Richtung.



Weniger Schilder, dafür aber übersichtlicher

Tangermünde und Tangerhütte hatten sich darauf verständigt, innerhalb ihres Gebietes gemeinsam festgelegte Punkte als Knotenpunkte zu beschildern, Zahlen und Infotafeln aufstellen zu lassen. Die Regie dafür hat die Einheitsgemeinde (EG) Tangerhütte übernommen. Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) teilte gestern auf Nachfrage mit: „Aufgrund eines in 2020 nicht zustande gekommenen beschlossenen Haushaltes durfte die EG Tangerhütte keine neuen Projekte/ Baumaßnahmen beginnen. Aus diesem Grunde war es uns nicht möglich, eine Ausschreibung und Vergabe für das Projekt der beiden Kommunen durchzuführen. Der Haushalt 2021 wurde am 24. März vom Stadtrat beschlossen und wird nun der Kommunalaufsicht vorgelegt. Im Mai könnte die Haushaltssatzung frühestens in Kraft treten. Die EG Tangerhütte bereitet die Ausschreibung vor. Die Vergabe könnte im Hauptausschuss im Juni erfolgen. Die Schilder könnten im Sommer aufgestellt werden. Zwischenzeitlich wurden auch eine Übertragung der Ausschreibung und Vergabe durch Tangermünde geprüft, um eine Umsetzung des Projektes voranzutreiben. Diese Überlegungen sind mit dem beschlossenen Haushalt hinfällig.“



Während die Beschilderung fehlt, gibt es bereits seit Januar 2020 eine Faltkarte. Sie zeigt nicht nur die Knotenpunkte, sondern unterbreitet auch zwölf Tourenvorschläge, von denen die meisten etwa 40 Kilometer lang und damit gut an einem Tag zu absolvieren sind.