Traum von der eigenen Villa im Kreis Stendal erfüllt

Bismark - „Vertrau auf Gott. Wer Gott vertraut, hat wohlgebaut, im Himmel und auf Erden. In Freud und Leid.“ – So steht es seit mehr als 100 Jahren an dem aufwendig verzierten Haus Ternedde in Bismark geschrieben. Der Bismarker Zimmerermeister Ternedde hat die markante Villa in der Büster Straße um 1912 gebaut. Zumindest geht Christoph Schorlemmer von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Stendal von dem Baujahr aus. Er führt das auf die verwendete Dacheindeckung mit der Inschrift „Ludowici Jockgrim“ zurück. Der Ziegel auf dem Haus Ternedde wurde zu der Zeit von den Falzziegelwerken Carl Ludowici in Jockgrim (Südpfalz) hergestellt.