Neue Läden beleben die Innenstadt in Stendal und verbessern das Einkaufserlebnis. Der Verein Stadtmarketing spricht vom gemeinsamen Handeln in schwierigen Zeiten.

Trotz Krise: Stendals Fußgängerzone füllt sich mit neuen Geschäften

Beim Late-Night-Shopping haben in Stendal viele Geschäfte länger geöffnet. Die Aktion findet einen immer größeren Zulauf.

Stendal. - Innenstadtsterben, Kaufkraftverlust und Verödung sind Schlagworte, wenn sich Debatten um den lokalen Einzelhandel drehen. Während in vielen Städten leere, dunkle Schaufenster zum Sinnbild geworden sind, zeigt sich in Stendal momentan ein ganz anderes Bild.