Am Tag der Industriekultur gehört das Tunnelhäuschen am Bahnhof Stendal zu den Veranstaltungsorten. Pünktlich dazu gibt es eine gute Nachricht für die Tunnelhausretter.

Tunnelhäuschen in Stendal: Die Retter haben Grund zur Freude

Zum Tag der Industriekultur, 21. April 2024, soll das Tunnelhäuschen am Bahnhof in Stendal leuchten. Es wird das Konzept zum Erhalt vorgestellt.

Stendal - Sie zeigen sich in aller Öffentlichkeit – die Retter des Tunnelhäuschens auf dem Bahnhofsvorplatz in Stendal. Und sie werden am Sonntag, 21. April 2024, das kleine, mehr als 100 Jahre alte Baudenkmal zum Leuchten bringen. Das ist geplant.