Zum Erhalt des kleinen Baudenkmals am Hauptbahnhof in Stendal hat sich eine Initiativgruppe gegründet.

Tunnelhausretter in Stendal werben um Mitstreiter und Spenden

Das Tunnelhäuschen am Hauptbahnhof Stendal: In der Hansestadt hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengefunden, die das geschichtsträchtige Gebäude retten wollen.

Stendal - Die Bürger, die sich für die Rettung des Tunnelhäuschens am Hauptbahnhof in Stendal engagieren, sind einen Schritt weiter gekommen. Gut so, denn Eile ist geboten, um den von der Stadtverwaltung bereits eingeleiteten Abriss des kleinen Baudenkmals zu verhindern.