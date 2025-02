Crystal Meth, Kokain und mehr Überraschung bei Prozess um wohl größten Drogenfund in der Altmark

Am Landgericht Stendal geht es in einem Prozess um den wohl größten Drogenfund in der Altmark. Eine Überraschung am elften Verhandlungstag sorgt für eine Verlängerung der Beweisaufnahme.