Ukraine-Hilfe im Kreis Stendal: Was, Wann, Wo

Stendal (vs) - Die Ukraine-Hilfe im Landkreis Stendal kommt ins Rollen. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) hat am 1. März seine Arbeit aufgenommen.

Stabsleiter ist der Erste Beigeordnete des Landrats, Sebastian Stoll (CDU), teilt Kreissprecherin Angela Vogel mit. Am ersten Beratungstag wurde beschlossen, dass der Landkreis Stendal in Abstimmung mit den Gemeindebürgermeistern Unterbringungsmöglichkeiten in Stendal, Osterburg und Tangerhütte vorbereitet. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, findet ab dem 3. März auf der Landkreisseite, im Internet ein Onlineformular. Ab 3. März wird ein Bürgertelefon unter der Nummer 03931/607171 geschaltet.

Der SAE arbeitet derzeit an Möglichkeiten zur Annahme von Sachspenden. Für Geldspenden hat der Kreis ein Konto eingerichtet. Mehr Infos dazu gibt es auf der Webseite des Landkreises.