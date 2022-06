Ukraine-Hilfe in Bismark gestartet

Riefen am Dienstag zur Ukraine-Hilfe auf (von links): Martin Nahrendorf (Einheitsgemeinde), Artem Sikulskyi (TuS Bismark), die sechsjährige Anastasia (erstes Flüchtlingskind aus der Ukraine in der Region) und Mirko Völkel (TuS Bismark).

Bismark - Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in der Einheitsgemeinde Bismark angekommen. In Eigeninitiative kümmerte sich der Schäplitzer Andreas Motejat mit seiner ukrainischen Partnerin um Bekannte. Am vergangenen Wochenende fuhren sie an die polnisch-ukrainische Grenze und holten zwei Frauen und ein Kind ab.