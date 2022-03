Ukraine-Hilfe: Krankenhaus Stendal verschickt Krankenbetten und Medikamente

Ein Lkw voller Spenden hat am Freitag, 4. März, Stendal verlassen.

Das Johanniter-Krankenhaus Stendal hat 24 Krankenbetten verladen lassen, um sie in die Ukraine zu schicken.

Stendal (vs) - Immer mehr Menschen im Landkreis Stendal unterstützen die Ukraine mit spenden. Das Johanniter-Krankenhaus Stendal schickt nun Krankenbetten und Medikamente in Richtung Osten.

„Notfallstationen und Krankenhäuser in der Ukraine brauchen für die Versorgung von verwundeten Soldaten und Zivilisten dringend Hilfe. Das Johanniter-Krankenhaus organisierte auf Initiative von Dr. Larissa Neumann, Oberärztin in der Kinderklinik, einen Lkw, der mit Spenden gefüllt wurde – von Krankenbetten und Rollstühlen, über Windeln und Verbandsmaterial bis hin zu Medikamenten, Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung“, informiert Krankenhaussprecherin Claudia Klupsch.

Der Lkw wurde am Freitag, 4. März, beladen und fuhr zu einer Sammelstelle in Magdeburg. Von dort wird der Transport in die Ukraine organisiert.