Ukraine-Hilfe: Kreis Stendal richtet Sammelstellen für Sachspenden ein

An wen sich Flüchtlinge im Kreis Stendal wenden können und welche ersten Hilfslieferungen in die Ukraine geschickt werden.

Stendal - Die Ukraine-Hilfe im Landkreis Stendal nimmt Form an. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) hat nach verschiedenen Beratungen am Donnerstag Entscheidungen zu Sammelstellen, Unterkünften und Erstanmeldungen von Flüchtlingen getroffen, informiert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

Flüchtlinge aus der Ukraine können sich für jegliche Unterstützung (Geld, Wohnraum, Möbel, Geschirr, Kleidung, Essen, Arztbesuch etc.) an die Ausländerbehörde des Landkreises Stendal wenden. Kontakt: 03931/608033 und E-Mail-Adresse auslaenderbehoerde@landkreis-stendal.de. Eine extra eingerichtete Service-Stelle beginnt ab Montag, 7. März, ihre Arbeit.

Sammelstellen im Kreis Stendal eingerichtet

Sammelstellen für Sachspenden gibt es in Osterburg, Tangerhütte und Stendal (siehe unten). Für die Sammelstelle in Stendal gibt es noch keinen Starttermin. Benötigt werden Betten, Matratzen und Schlafzubehör, Möbel, Lampen, Staubsauger, Gardinen und sonstiger Hausrat.

Für die Erstaufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge wird vorerst die Sporthalle des Berufsschulzentrums, Schillerstraße 4, in Stendal genutzt. Konkrete Absprachen für Wohnraum in Tangerhütte, Osterburg und Stendal laufen derzeit.

Eine erste Lieferung an Hilfsgütern wird am heutigen Freitag in Richtung Ukraine geschickt: zweimal 2000 Meter Feuerwehrschlauch und Zivilschutzausstattung in diversen Größen.

Für Flüchtlinge gilt: Wer mit einem biometrischen Pass oder Schengen-Visum einreist, kann zunächst 90 Tage in Deutschland bleiben. Diese Aufenthaltserlaubnis kann um weitere 90 Tage verlängert werden. Mehr Infos zur Ukraine-Hilfe gibt es auch auf der Webseite des Landkreises Stendal.

Wo können Spenden abgeben werden?