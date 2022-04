Dankeschön Ukraine-Hilfe: Landrat kommt mit Blumen nach Tangerhütte

Um Danke zu sagen für das, was in Tangerhütte geleistet wird, um ukrainischen Geflüchteten die Integration zu erleichtern, sagte Landrat Patrick Puhlmann jetzt Danke - und zwar mit Blumen. Tangerhütte hatte Mitte März die erste Busladung Geflüchteter in vorbereiteten Wohnungen aufgenommen und engagiert sich seither vielseitig und stark.